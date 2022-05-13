Гуанчжоу, Китай, , 08:02 — REGNUM Национальный заповедник морских черепах в городе Хуэйчжоу провинция Гуандун на юге Китая, обнаружил первую кладку из 89 яиц, отложенных морской черепахой в неволе в этом году, сообщает агентство Синьхуа.

По данным заповедника, около 22:00 по пекинскому времени 7 мая зеленая черепаха выбралась на пляж и начала копать. Примерно в 22:30 она начала откладывать яйца. Через час она засыпала 89 яиц песком и вернулся в море.

Сотрудник заповедника Юй Гочжун сказал, что черепаха, получившая название «Сян Сян», является одной из самых ранних одомашненных черепах в заповеднике, и ей 30 лет. Это была вторая кладка Сян Сяна, первая состоялась в 2017 году.

В 2021 году в общей сложности девять черепах вышли на берег, чтобы отложить яйца, произведя 45 кладок яиц и дав потомство в количестве 1880 особей.