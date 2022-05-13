Оренбург, 13 мая, 2022, 08:02 — ИА Регнум. В мэрии Оренбурга принято кадровое решение. Управление строительства и дорожного хозяйства администрации города возглавила Елена Бочкарева, сообщает пресс-служба мэрии.

Orenburg-gov.ru Назначение

К работе в новом статусе Елена Бочкарева приступила 12 мая. Ранее она трудилась в администрации Бузулука. Чиновница занимала пост заместителя начальника управления градообразования и капитального строительства муниципалитета.

Напомним, в марте 2022 года мэром Оренбурга стал Сергей Салмин. Он формирует команду управленцев. Стоит отметить, в 2018–2020 годы Салмин являлся главой Бузулука.