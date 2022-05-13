Уфа, , 08:47 — REGNUM Два человека пострадали в результате возгорания газовоздушной смеси в Башкирии. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Газовый баллон Forumhouse.ru

Сообщается, что ночью 12 мая спасатели Уфимского района получили информацию о том, что в поселке Нижегородка произошло возгорание газовоздушной смеси без последующего горения.

Отмечается, что инцидент произошел при погрузке кислородного баллона (50 л) в грузовой автомобиль Газель.

Сообщается, что в результате пострадали мужчины 2000 года рождения и 1983 года рождения. Мужчина 1983 года рождения был доставлен в ожоговое отделение городской больницы № 18.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии пострадал огнеборец, спасая людей во время пожара.