Челябинск, , 08:01 — REGNUM В Челябинской области к 11 мая насчитывалось 30 717 вакантных рабочих мест. Об этом сообщает областная Контрольно-счётная палата.

«Адская вакансия», 2018 год Андрей Сафонов © ИА REGNUM

К 1 мая их было 30 761. При этом коэффициент напряжённости на рынке труда снизился с 1 по 11 мая с 0,67% до 0,66%. Кроме того, год назад он был 1,12%, а два года назад на 1 мая — 2,12%.

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Как сообщало ИА REGNUM, количество безработных в регионе снижается. На 11 мая их насчитывалось 17 672 человека.

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