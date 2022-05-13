Челябинск, 13 мая, 2022, 08:01 — ИА Регнум. В Челябинской области к 11 мая насчитывалось 30 717 вакантных рабочих мест. Об этом сообщает областная Контрольно-счётная палата.

Андрей Сафонов ИА REGNUM «Адская вакансия», 2018 год

К 1 мая их было 30 761. При этом коэффициент напряжённости на рынке труда снизился с 1 по 11 мая с 0,67% до 0,66%. Кроме того, год назад он был равен 1,12%, а два года назад на 1 мая — 2,12%.​​​​​​​

Как сообщало ИА REGNUM, количество безработных в регионе снижается. На 11 мая их насчитывалось 17 672 человека.