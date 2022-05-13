Конакри, , 08:01 — REGNUM Расследование в отношении бывшего президента Гвинеи Альфы Конде было инициировано прокуратурой страны. Об этом 13 мая сообщает Anadolu Agency.

Альфа Конде Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что как заявил прокурор Альгассимо Диалло, экс-президент обвиняется в убийстве, соучастии в убийстве, пытках, похищениях людей, мародёрстве и ряде других тяжких преступлений.

Кроме экс-президента Гвинеи, расследование ведётся в отношении бывшего премьер-министра Конде Ибрагима Кассори Фофана, бывшего министра обороны Мохамеда Дайана, и ещё нескольких бывших высокопоставленных должностных лиц.

Напомним, правительство Конде было свергнуто военными во главе с полковником Мамади Думбуей осенью 2021 года. Военный переворот был спровоцирован принятием поправок к Конституции, благодаря которым Конде получил право переизбираться на пост президента на третий срок.

После оглашения результатов голосования в Гвинее вспыхнули многочисленные демонстрации, перешедшие в столкновения с силовиками. В результате беспорядков погибли десятки протестующих.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что лидер мятежников в Гвинее Мамади Думбуя объявил о начале переходного периода в стране, который продлится 39 месяцев.

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