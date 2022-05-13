Конакри, 13 мая, 2022, 08:01 — ИА Регнум. Расследование в отношении бывшего президента Гвинеи Альфы Конде было инициировано прокуратурой страны. Об этом 13 мая сообщает Anadolu Agency.

Иван Шилов ИА REGNUM Альфа Конде

Уточняется, что как заявил прокурор Альгассимо Диалло, экс-президент обвиняется в убийстве, соучастии в убийстве, пытках, похищениях людей, мародёрстве и ряде других тяжких преступлений.

Кроме экс-президента Гвинеи, расследование ведётся в отношении бывшего премьер-министра Конде Ибрагима Кассори Фофана, бывшего министра обороны Мохамеда Дайана, и ещё нескольких бывших высокопоставленных должностных лиц.

Напомним, правительство Конде было свергнуто военными во главе с полковником Мамади Думбуей осенью 2021 года. Военный переворот был спровоцирован принятием поправок к Конституции, благодаря которым Конде получил право переизбираться на пост президента на третий срок.

После оглашения результатов голосования в Гвинее вспыхнули многочисленные демонстрации, перешедшие в столкновения с силовиками. В результате беспорядков погибли десятки протестующих.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что лидер мятежников в Гвинее Мамади Думбуя объявил о начале переходного периода в стране, который продлится 39 месяцев.