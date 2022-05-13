Улан-Удэ, , 08:00 — REGNUM В Бурятии «ковидный» оперштаб принял решение продлить отопительный сезон до наступления тепла. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Батарея

На заседании зампред правительства Вячеслав Цыбикжапов напомнил ситуацию прошлого года, когда отопление в жилых домах было отключено по расписанию.

«Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией резко пошла в рост, так как на улице было еще достаточно прохладно. В этом году мы не должны такого допустить, поэтому отопительный сезон пока продолжаем», — отметил он.

Предварительно отопительный сезон продлится до 19 мая. Решение о дальнейшем продлении или остановке будет принято на заседании оперштаба, исходя из погоды улице.