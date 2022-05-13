Москва, 13 мая, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Восьмимесячный спор института дальней радиосвязи с Минобороны России завершился не в пользу истца. АО «Научно-производственный комплекс «Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи» было отказано во взыскании более 465 млн рублей. Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство Обороны России

В карточке дела появилась запись судьи Нариманидзе — «в иске отказать полностью». Подробности вердикта неизвестны, так как дело слушалось в закрытом режиме.

«Судом установлено, что от истца для приобщения к материалам дела поступили документы, имеющий гриф «Совершенно секретно», — уточнялось в материалах дела.

Судья присвоила делу гриф «Совершенно секретно».

Напомним, дело слушалось с сентября 2021 года. Речь шла о взыскании долга по государственному контракту от 5 июля 2013 года в размере 387 005 165 рублей 13 копеек, неустойки в размере 78 005 728 рублей 60 копеек.