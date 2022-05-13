Пекин, 13 мая, 2022, 07:58 — ИА Регнум. Министерство водных ресурсов и Метеорологическое управление Китая выпустили предупреждение о горных потоках, сообщает 12 мая агентство Синьхуа.

Galeria del Ministerio de Defensa del Perú Оползень

С вечера 12 мая по вечер 13 мая, вероятно, пострадают некоторые районы в восточной провинции Фуцзянь и южно-китайской провинции Гуандун. Существует более высокая вероятность того, что центральные и южные районы провинции Гуандун столкнутся с горными потоками.

Чтобы защититься от стихийных бедствий, два агентства посоветовали местным властям усилить мониторинг в режиме реального времени и предупреждения о наводнениях, а также быть готовыми к эвакуации.