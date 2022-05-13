Создатель сериала по Resident Evil: в основу шоу лягут игры, а не фильмы
Нью-Йорк, США, 13 мая, 2022, 07:58 — ИА Регнум. Шоураннер (главный продюсер) будущего сериала Netflix на основе хоррор-игр Capcom Resident Evil Эндрю Дабб заявил, что его шоу никак не будет связано с ранее вышедшими фильмами. Об этом 13 мая сообщает портал Comicbook.
Дабб пояснил, что канонической основой для этого проекта являются видеоигры, отметив, что всё, что происходило в них, будет иметь место и в сериале. «Игры — это наша предыстория. Все, что происходило в играх, существует в этом мире. Так же, как и деревня (отсылка к Resident Evil Village — ИА REGNUM)».
«Мы можем не попасть туда до 5-го сезона, но это есть в нашем мире», — сказал продюсер. Он дал понять, что хронология игр будет перенесена и в сериал, таким образом, зрители не увидят каких-то знакомых персонажей в первых же эпизодах. «По мере того, как путешествие будет продолжаться, мы будем касаться различных сфер и аспектов мифологии», — добавил Дабб.
Напомним, ранее Netflix выпустил тизер-трейлер этого сериала. Стоит отметить, что 21 ноября 2021 года состоялась премьера фильма Resident Evil: Welcome to Raccoon City режиссёра Йоханнеса Робертса. Поклонники франшизы Resident Evil прохладно приняли это картину, на известном рейтинговом сайте Rotten Tomatoes она получила оценку 31% от критиков и 65% от рядовых пользователей.