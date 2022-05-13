Нью-Йорк, США, 13 мая, 2022, 07:58 — ИА Регнум. Шоураннер (главный продюсер) будущего сериала Netflix на основе хоррор-игр Capcom Resident Evil Эндрю Дабб заявил, что его шоу никак не будет связано с ранее вышедшими фильмами. Об этом 13 мая сообщает портал Comicbook.

компания Capcom Логотип игры Resident Evil

Дабб пояснил, что канонической основой для этого проекта являются видеоигры, отметив, что всё, что происходило в них, будет иметь место и в сериале. «Игры — это наша предыстория. Все, что происходило в играх, существует в этом мире. Так же, как и деревня (отсылка к Resident Evil Village — ИА REGNUM)».

«Мы можем не попасть туда до 5-го сезона, но это есть в нашем мире», — сказал продюсер. Он дал понять, что хронология игр будет перенесена и в сериал, таким образом, зрители не увидят каких-то знакомых персонажей в первых же эпизодах. «По мере того, как путешествие будет продолжаться, мы будем касаться различных сфер и аспектов мифологии», — добавил Дабб.

Напомним, ранее Netflix выпустил тизер-трейлер этого сериала. Стоит отметить, что 21 ноября 2021 года состоялась премьера фильма Resident Evil: Welcome to Raccoon City режиссёра Йоханнеса Робертса. Поклонники франшизы Resident Evil прохладно приняли это картину, на известном рейтинговом сайте Rotten Tomatoes она получила оценку 31% от критиков и 65% от рядовых пользователей.