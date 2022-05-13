Пекин, , 07:55 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительное послание Фердинанду Ромуальдесу Маркосу в связи с его избранием на пост президента Филиппин, сообщает 12 мая агентство Синьхуа.

Си Цзиньпин Kremlin.ru

По словам Си Цзиньпина, Китай и Филиппины — соседи, стоящие лицом к лицу друг с другом по ту сторону моря, и партнеры, несмотря ни на что.

Си Цзиньпин добавил, что в последние годы совместными усилиями обеих сторон двусторонние отношения укрепились, принося пользу народам обеих стран и способствуя региональному миру и стабильности.