Душанбе, , 07:55 — REGNUM Комиссии Армении и Азербайджана по делимитации и демаркации границы проведут переговоры в Москве на следующей неделе. Об этом сообщил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на полях Совета министров иностранных дел стран СНГ в Душанбе на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Флаги Азербайджана и Армении Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы с азербайджанскими коллегами общались по вопросу создания комиссий по делимитации и пограничной безопасности. И, кажется, с вице-премьером [РФ Алексеем] Оверчуком есть договоренность, что 16 — 17 мая по коммуникациям собираются встретиться в Москве», — сказал Мирзоян.

Он сообщил, что в ходе встречи в Москве по вопросам разблокирования коммуникаций в регионе, планируется провести переговоры по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы.

Напомним, в ноябре 2021 года Москва, Баку и Ереван заключили соглашение, что Армения и Азербайджан создадут двустороннюю комиссию, которая будет работать по согласованию границы между странами.

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