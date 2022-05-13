Омск, , 07:54 — REGNUM В Омской области за неделю с 29 апреля по 6 мая значительнее всего подорожала полукопчёная и варёно-копчёная колбаса — на 2,1%. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 мая в Омскстате.

Магазин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По данным статистиков, за указанный период также подорожали подсолнечное масло (на 2,1%), репчатый лук (на 2%), маргарин (на 1,7%), конфеты мягкие, глазированные шоколадом (на 1,7%), творог (на 1,6%), сосиски и сардельки (на 1,5%), сухие молочные смеси для детского питания (на 1,5%), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов (на 1,5%), рис шлифованный (на 1,5%).

Снизились цены за неделю на белокочанную свежую капусту (на 16,3%), морковь (на 2,8%), куриные яйца (на 2,7%), пшено (на 2,6%), сахар-песок (на 2,1%), яблоки (на 1,5%), сметану (на 1,2%), свежие огурцы (на 1,2%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области за неделю с 29 апреля по 6 мая наибольший рост цен зафиксирован на хлеб и бытовую химию.

Читайте также: В Пензенской области стремительно дорожают хлеб и бытовая химия