13 мая 2022 | Время чтения 1 мин

Владимир Бадмаев, , 08:50 — REGNUM Итальянские аграрии бьют тревогу. В ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti подсчитали, что из-за роста цен на энергоресурсы и сырьё каждое десятое предприятие в Италии находится в критическом положении и может прекратить работу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Винсент Ван Гог. Едоки картофеля. 1885

Ещё около трети компаний вынуждены работать, как отмечается, «в условиях отрицательного дохода» из-за увеличения затрат. По мнению аналитиков, власти Италии и Евросоюза ещё не осознают все социальные риски сделанного ими неправильного выбора.

Простые итальянцы в связи с этим возмущаются, что правительство думает о поставках вооружения Украине, увеличении военных расходов, но не о том, что будут есть граждане страны.

«А мы поставляем оружие Украине, встречаем украинских беженцев, даём им деньги… Не исключено, что денег для поддержки итальянцев, которые платят налоги, уже не останется», — прокомментировала Розария А.

«А тратить 2% ВВП на вооружение это нормально? Мы реально в… (плохом месте)», — возмущается Марио С.

«Мы дорого заплатим за сельскохозяйственный кризис, потому что мы питаемся не газом и не нефтью, а пшеницей, картошкой, крупами, овощами… Задумайтесь, люди», — призвал Франко М.

«Фермерам нужно помогать в первую очередь, потому что однажды нам понадобятся те, кто выращивает кукурузу и всё остальное. Но правительство даже не обращает на них внимания», — добавила Мария К.

«Вместо поддержки сельского хозяйства вы думаете об увеличении своих доходов. Посмотрите на бедных фермеров, которые, несмотря на тяжёлый труд, не могут свести концы с концами и вынуждены закрываться», — пишет Мариза Ф.

«Это то, чего добиваются Франция и Германия. Боюсь, что Драги будет доволен», — считает Элио С.

«Скоро мы дойдём до того, что есть нам будет нечего. Политики никого не спасут, им важнее пенсионные привилегии и зарплаты, которые они назначают сами себе и которые никогда не снижаются», — заметил Сальваторе П.

«Это правительство думает только об оружии, но только не об итальянцах. Это позор, бедная Италия, в какие руки мы попали», — заключила Лида Ч.