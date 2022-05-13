Владимир Бадмаев, 13 мая 2022, 08:50 — REGNUM Итальянские аграрии бьют тревогу. В ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti подсчитали, что из-за роста цен на энергоресурсы и сырьё каждое десятое предприятие в Италии находится в критическом положении и может прекратить работу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Винсент Ван Гог. Едоки картофеля. 1885
Винсент Ван Гог. Едоки картофеля. 1885

Ещё около трети компаний вынуждены работать, как отмечается, «в условиях отрицательного дохода» из-за увеличения затрат. По мнению аналитиков, власти Италии и Евросоюза ещё не осознают все социальные риски сделанного ими неправильного выбора.

Простые итальянцы в связи с этим возмущаются, что правительство думает о поставках вооружения Украине, увеличении военных расходов, но не о том, что будут есть граждане страны.

«А мы поставляем оружие Украине, встречаем украинских беженцев, даём им деньги… Не исключено, что денег для поддержки итальянцев, которые платят налоги, уже не останется», — прокомментировала Розария А.

«А тратить 2% ВВП на вооружение это нормально? Мы реально в… (плохом месте)», — возмущается Марио С.

«Мы дорого заплатим за сельскохозяйственный кризис, потому что мы питаемся не газом и не нефтью, а пшеницей, картошкой, крупами, овощами… Задумайтесь, люди», — призвал Франко М.

«Фермерам нужно помогать в первую очередь, потому что однажды нам понадобятся те, кто выращивает кукурузу и всё остальное. Но правительство даже не обращает на них внимания», — добавила Мария К.

Жан-Франсуа Милле. Анжелюс. 1857—1859
Жан-Франсуа Милле. Анжелюс. 1857—1859

«Вместо поддержки сельского хозяйства вы думаете об увеличении своих доходов. Посмотрите на бедных фермеров, которые, несмотря на тяжёлый труд, не могут свести концы с концами и вынуждены закрываться», — пишет Мариза Ф.

«Это то, чего добиваются Франция и Германия. Боюсь, что Драги будет доволен», — считает Элио С.

«Скоро мы дойдём до того, что есть нам будет нечего. Политики никого не спасут, им важнее пенсионные привилегии и зарплаты, которые они назначают сами себе и которые никогда не снижаются», — заметил Сальваторе П.

«Это правительство думает только об оружии, но только не об итальянцах. Это позор, бедная Италия, в какие руки мы попали», — заключила Лида Ч.