Новосибирск, 13 мая, 2022, 08:13 — ИА Регнум. В Новосибирской области ситуация с распространением коронавируса остаётся стабильной. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Наплыва пациентов в медицинские учреждения региона после праздничных выходных нет, — подчеркнул он. — Но расслабляться нельзя. Мы все должны быть готовы к очередной волне коронавируса».

Министр подчеркнул, что лучший способ профилактики очередной волны коронавируса — вакцинация и ревакцинация.