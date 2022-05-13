Пекин, 13 мая, 2022, 07:52 — ИА Регнум. Опубликовано выступление Председателя КНР Си Цзиньпина на церемонии, посвященной столетию Союза коммунистической молодежи Китая в Пекине, сообщает 12 мая агентство Синьхуа.

U.S. Department of State Си Цзиньпин

Си Цзиньпин, который также является генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая и председателем Центрального военного совета страны, выступил с речью 10 мая.

Брошюра была опубликована Народным издательством и доступна в книжных магазинах Синьхуа по всей стране.