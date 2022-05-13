Москва, 13 мая, 2022, 07:52 — ИА Регнум. В России наступающее лето в целом не будет холодным, некоторое снижение средних температур ожидается в Центральном и Приволжском федеральных округах. Об этом 13 мая рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лето в Москве

приводит его слова ТАСС «Лето будет не холодное. Температура будет около и выше нормы. Уверенным прогнозам о жарком или холодном лете доверять не стоит, такого рода прогнозы могут быть только вероятностными».

Некоторое превышение среднемесячной нормы в июне ожидается на востоке Северо-Западного федерального округа, в Уральском федеральном округе, а также на севере Сибирского федерального округа и на западе Якутии.

Прохладнее, чем в июне 2021 года, будет в западных регионах Северо-Западного федерального округа, на севере Центрального федерального округа, а также в Приволжском федеральном округе и на большей территории Якутии.

Подобная тенденция в основном сохранится и в июле.

Как сообщало ИА REGNUM, в пятницу, 13 мая, в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь, температура воздуха +15… +17 °C.