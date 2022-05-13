Минск, 13 мая, 2022, 07:50 — ИА Регнум. По меньшей мере 319 человек, включая 290 граждан Украины, получили белорусское гражданство 12 мая. Об этом сообщили в пресс-службе президента Белоруссии.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Белоруссии

Соответствующий указ подписал глава республики Александр Лукашенко. Большинство указанных лиц прибыло в страну с освобожденных территорий Донецкой и Луганской Народных Республик. Всего, начиная с 9 августа 2021 года, гражданство Белоруссии получили 3534 человека с украинскими паспортами.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая пограничное управление ФСБ России по Ростовской области объявило, что российско-украинскую границу пересекли еще свыше 15,5 тысячи мирных жителей Донбасса и Украины.

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