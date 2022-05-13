Пекин, 13 мая, 2022, 07:48 — ИА Регнум. Лидерство партии, твердые убеждения, преданность национальному возрождению и ее глубокие корни в молодежи страны являются ключом к прошлым и будущим успехам Коммунистического союза молодежи Китая, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

Си Цзиньпин, также генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая и председатель Центрального военного совета КНР, выступил 10 мая с речью на церемонии, посвященной столетию китайского комсомола. Он сказал, что комсомол с момента своего основания в 1922 году поддерживает руководство КПК, гарантируя, что молодежное движение Китая следует в правильном политическом направлению.

По его словам, следование инструкциям и указаниям партии было политическим спасательным кругом комсомола. За прошедшее столетие твердые убеждения и убеждения комсомола служили самым фундаментальным и долговременным источником сплоченности.