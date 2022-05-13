Иркутск, , 07:46 — REGNUM Глава Иркутской области Игорь Кобзев предложил вузам и научным организациям создать центры компетенций по решению антикризисных задач, сообщает 13 мая телеграм-канал правительства региона.

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«Мне хотелось бы, чтобы все вузы региона, все научные институты не только в теории, на уровне обсуждений, а практически включились в нашу совместную работу. Считаю, в каждом вузе и научном институте должен быть организован Центр компетенций по решению антикризисных задач. Президент России Владимир Путин объявил 2022–2031 годы десятилетием науки и технологий. Привлечение научного сообщества к нашей антисанкционной работе — один из важных вопросов», — пояснил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на заседании штаба по обеспечению устойчивого функционирования экономики региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта в Иркутской области начал работу «Экспортный десант». В 2022 году Экспортный десант посетит 21 муниципальное образование. Ежемесячно команда десанта будет встречаться с малым бизнесом и выявлять компании с высоким экспортным потенциалом, чтобы адресно дать консультации на тему возможных точек роста и выхода на перспективные рынки сбыта.

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