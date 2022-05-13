Гонконг, Китай, , 07:43 — REGNUM Правительство Специального административного района (САР) Гонконг объявило, что по состоянию на 12 мая около 3,38 млн человек получили третью дозу вакцины против COVID-19, что составляет 50% от численности населения возрастом старше 12 лет, сообщает агентство Синьхуа.

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Правительство САР обратилось к лицам, имеющим право на получение третьей дозы вакцины против COVID-19, с просьбой как можно скорее усилить защиту и подготовиться к внедрению третьего этапа вакцинации в конце этого месяца.

Секретарь государственной службы правительства САР Патрик Нип сказал, что в настоящее время насчитывается около 1 млн человек, которые должны получить третью дозу, но еще не сделали этого.

«Нам нужна активная реакция со стороны каждого представителя общественности в совместном повышении уровня вакцинации и создании более сильного защитного барьера, чтобы справиться с будущими рисками, вызванными потенциальным появлением новых мутантных штаммов», — сказал Нип.

По его словам, в настоящее время показатели вакцинации от COVID-19 лиц в возрасте трех лет и старше для первой и второй доз составляют 91,5% и 85,6% соответственно.

Согласно официальным данным, в Гонконге было зарегистрировано 115 новых случаев заболевания COVID-19 с помощью тестов на нуклеиновые кислоты и 179 дополнительных случаев с помощью экспресс-тестов на антигены, о которых сообщалось отдельно.