Оренбург, , 07:42 — REGNUM В Оренбургской области безработица составляет 1,23% трудоспособного населения. Показатель является рекордно низким, сообщает пресс-служба областного правительства.

Бен Шан. Безработица

С начала 2022 года число безработных сократилось на 321 человека. Уровень напряжённости на рынке труда снизился. На каждые 100 вакансий службы занятости приходится 66 соискателей.

«В Оренбуржье ситуация в сфере занятости стабильная. Количество вакансий от работодателей превысило 17 тысяч и продолжает расти. Регион применяет большой комплекс мер для сохранения устойчивости рынка труда, что позволит нам поддержать в этом году почти 18 тысяч оренбуржцев», — сказал губернатор Денис Паслер.

Напомним, регион запустил программу по субсидированию зарплат для сотрудников предприятий, принятых через службу занятости. От предприятий уже поступили заявки на трудоустройство 500 человек. Кроме того, 200 работодателей объявили набор сотрудников на общественные и временные работы. Они готовы трудоустроить 1800 человек.