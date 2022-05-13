Челябинск, 13 мая, 2022, 07:41 — ИА Регнум. В Челябинской области уровень безработицы продолжает снижаться. Об этом сообщает региональная Контрольно-счётная палата.

Владимир Соколов. Безработица. 1986

К 1 мая зарегистрированных безработных здесь насчитывалось 17 792 человека. В 2021 году на эту же дату их было 36 479, а в 2020-м — 37 937. К 11 мая число безработных снова упало, до 17 672 человек.

Уровень безработицы на 11 мая составил 0,95%. На 1 мая он был 0,96%. Вакансий насчитывается 30 717.