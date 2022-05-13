Ханой, 13 мая, 2022, 07:40 — ИА Регнум. Экономические, торговые, инвестиционные и финансовые отношения с США рассматривает как движущую силу для укрепления двустороннего партнёрства правительство Вьетнама. Об этом 13 мая заявил премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь в ходе встречи в Вашингтоне с торговым представителем США Кэтрин Тай, сообщило Вьетнамское информационное агентство.

Иван Шилов ИА REGNUM Вьетнам

Фам Минь Чинь подтвердил, что во Вьетнаме рассматривают США как одного из главных партнёров и хотят развить двусторонние отношения с целью дальнейшего углубления всестороннего партнёрства двух стран и в долгосрочной перспективе сделать его практичнее и стабильнее, на основе уважения независимости, территориальной целостности и политической системы друг друга.

Торговый представитель со стороны США подтвердила готовность Вашингтона оказывать всестороннюю поддержку Ханою в восстановлении экономики в постпандемический период. Кэтрин Тай отметила, что более активное развитие торгово-экономических и финансово-инвестиционных отношений поспособствует поддержанию устойчивого баланса взаимной торговли.

Напомним, двусторонние отношения США и Вьетнама, прерванные вьетнамской войной, были восстановлены в 1995 году. За это время США стали вторым по величине торгово-экономическим партнёром Вьетнама. На территории Вьетнама американский бизнес на сегодняшний день реализует более 1100 проектов, их совокупный капитал составляет более $10,3 млрд.