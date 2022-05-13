Иркутск, 13 мая, 2022, 07:40 — ИА Регнум. Власти Иркутской области приняли решение выплатить по одному миллиону рублей в качестве единовременной выплаты членам семей граждан, погибших при пожаре в СНТ «Моргудон». Как сообщает 13 мая телеграм-канал правительства региона, соответствующий указ подписал глава Приангарья Игорь Кобзев. Средства выделены из регионального бюджета.

МЧС Пожары в Иркутской области

«В случае одновременного обращения за получением выплаты нескольких членов семьи, размер выплаты… распределяется между ними в равных долях», — сказано воложении о предоставлении единовременной выплаты членам семей граждан, погибших в результате ЧС, возникшей 7 мая 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в СНТ «Моргудон» пожар уничтожил 35 домов. Во время стихии было эвакуировано около 150 человек. Ситуация осложнялась сильным порывистым ветром.

Сотрудниками полиции, МЧС, Следственного комитета и прокуратуры устанавливаются причины и условия возникновения возгораний. Следственными органами возбуждены уголовные дела по статьям 109 и 293 Уголовного кодекса Российской Федерации.

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