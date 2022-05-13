Осло, 13 мая, 2022, 07:34 — ИА Регнум. Норвежский разработчик видеоигр Funcom подтвердил, что работает над новой игрой с механиками выживания на основе романа Фрэнка Герберта «Дюна». Об этом 13 мая сообщает портал Comicbook.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Компания объявила, что набирает сотрудников в этот проект и выложила в сеть несколько концепт-артов, которые позволяют геймерам получить примерное впечатление о будущем продукте. Пока компания ничего не сказала о сроках релиза, платформах и названии игры. Автор статьи отметил, что вряд ли она будет иметь отношения к недавно вышедшему на экраны фильму Дени Вильнёва.

Напомним, 26 апреля 2022 года Funcom выпустила игру Dune: Spice Wars в жанре стратегии в реальном времени. Её разработкой занимается студия Shiro Games, ранее выпустившая стратегию Northgard на основе скандинавской мифологии.