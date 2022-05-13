Оренбург, , 07:32 — REGNUM В Оренбургской области службам неотложной помощи переданы 48 новых автомобилей. Ключи от машин главврачам вручил губернатор Денис Паслер, сообщает пресс-служба областного правительства.

Машины для медиков минздрав Оренбургской области

Все машины, переданные медикам, отечественного производства. Транспорт приобретён в рамках нацпроекта.

Новые автомобили поступили в райбольницы Асекеевского, Курманаевского, Адамовского, Северного, Ташлинского, Новоорского, Сакмарского, Тюльганского, Кваркенского районов, в Сорочинскую, Восточную, Абдулинскую межрайонные больницы и горбольницы Орска, Кувандыка, Новотроицка, Медногорска, Бузулука, Бугуруслана и Гая.

Напомним, это уже вторая партия новых автомобилей для медиков в мае. Ранее поликлиникам передали 46 единиц транспорта.

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