Петропавловск-Камчатский, 13 мая, 2022, 07:30 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 3,6 зафиксировали сейсмологи на территории Камчатского края, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Smchealth.org Землетрясение

«Землетрясение произошло в точке с координатами 56,134° северной широты, 163,067° восточной долготы», — заявили в ведомстве.

Эпицентр подземных толчков располагался в Усть-Камчатском районе в 28 километрах к юго-востоку от поселка Усть-Камчатск. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 5,1 километра. По предварительным данным, жители Камчатки подземных толчков не ощутили. В дежурные службы обращений из-за землетрясения не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая землетрясение магнитудой 3,3 произошло на юге Тувы. Его очаг находился в 12 километрах к западу от села Хольчук на глубине 15 километров. Пострадавших или повреждений инфраструктуры не фиксировалось.