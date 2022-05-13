Братск, Иркутская область, 13 мая, 2022, 07:27 — ИА Регнум. В Падунском лесничестве, что расположено в 13 км от села Дубынино Братского района Иркутской области, к 13 мая сложилась непростая пожароопасная ситуация. Об этом в своем телеграм-канале известил губернатор Приангарья Игорь Кобзев и разместил видеокадры.

Виталий Рябцев ИА REGNUM Лес Прибайкалья

По его словам, общая площадь возгорания составляет 1950 Га. Пожар полностью опахан. Угроз нет. Прогнозируемая ликвидация — вечер 13 мая. Туда перебросили 70 десантников и направлен вертолёт Ми-8 МЧС России.

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На постоянном мониторинге работают 13 самолетов. 4 вертолёта Ми-8 готовы к вылету.

Как сообщало ИА REGNUM, для мониторинга, обслуживания и тушения лесных пожаров в минувшие сутки применялось 16 воздушных судов.

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