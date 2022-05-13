Нью-Дели, 13 мая, 2022, 07:26 — ИА Регнум. В общей сложности 5 млрд доз вакцин против коронавирусной инфекции могут быть выпущены в Индии в течение 2022 года, заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди 12 мая в ходе международного саммита по вопросам борьбы с пандемией.

Prime Minister's Office Нарендра Моди

Он напомнил, что в стране выпускаются четыре препарата, одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Кроме того, по словам главы правительства, индийская программа вакцинации от COVID-19 является крупнейшей в мире.

Так, в Индии прививки от коронавирусной инфекции умеют почти 90% взрослых и более 50 млн несовершеннолетних. Моди призвал создать гибкую систему распределения вакцин и обеспечить справедливый доступ к препаратам в мире. Он добавил, что индийские медики используют для борьбы с COVID-19 также и традиционные средства и методы, и Индия может поделиться достигнутыми результатами.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) продлило на год действие временной регистрации лекарств и вакцин от коронавирусной инфекции.