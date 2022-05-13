Хельсинки, 13 мая 2022, 07:23 — REGNUM Финляндия в настоящее время не видит со стороны России прямых военных угроз, но ожидает в будущем возможных кибератак и «кампании по дезинформации». Об этом постоянный представитель страны при НАТО Клаус Корхонен 12 мая заявил телеканалу CNN.
По словам дипломата, возможное вступление страны в НАТО может произойти в результате «очень резкого изменения окружающей обстановки в области безопасности». Тем не менее в настоящее время «прямых военных угроз» и какой-либо «нестандартной активности» со стороны России Финляндия не фиксирует.
По словам Корхонена, сейчас также минимальны риски возникновения ядерного конфликта.
Как сообщало ИА REGNUM, глава финского МИД Пекка Хаависто заявил, что Финляндия планирует официально подать заявку на вступление в НАТО в течение ближайшей недели.
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