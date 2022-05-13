Хельсинки, , 07:23 — REGNUM Финляндия в настоящее время не видит со стороны России прямых военных угроз, но ожидает в будущем возможных кибератак и «кампании по дезинформации». Об этом постоянный представитель страны при НАТО Клаус Корхонен 12 мая заявил телеканалу CNN.

Российская угроза Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам дипломата, возможное вступление страны в НАТО может произойти в результате «очень резкого изменения окружающей обстановки в области безопасности». Тем не менее в настоящее время «прямых военных угроз» и какой-либо «нестандартной активности» со стороны России Финляндия не фиксирует.

По словам Корхонена, сейчас также минимальны риски возникновения ядерного конфликта.

Клаус Корхонен «Мы очень далеки от какой-либо ядерной ситуации».

Как сообщало ИА REGNUM, глава финского МИД Пекка Хаависто заявил, что Финляндия планирует официально подать заявку на вступление в НАТО в течение ближайшей недели.

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