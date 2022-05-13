Оренбург, , 07:23 — REGNUM В Оренбургской области из-за паводка закрытым остаётся один мост. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Дорога © Наталья Диева

Ограничение действует на участке трассы Подъезд к селу Нижнеозерное от дороги Оренбург — Илек — граница с Казахстаном в Илекском районе. Закрыт мост через реку Урал.

Альтернативой для водителей указан объезд осуществляется по автодороге Мухраново — Чесноковка.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Соль-Илецком городском округе установлен ранее демонтированный понтонный мост.

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