Ростов-на-Дону, , 07:22 — REGNUM В Ростове-на-Дону в летний сезон будут работать четыре пляжа — три муниципальных и один частный. Об этом в своём телеграм-канале написал сити-менеджер донской столицы Алексей Логвиненко.

На берегу реки Дон © ИА REGNUM

«На содержание муниципальных пляжей выделено более 6 млн рублей. На всех пляжах будут выставлены спасательные посты, оборудованные средствами связи, набором средств спасения (лодка, спасательные круги, жилеты), средствами оказания первой доврачебной медицинской помощи», — уточнил он.

Посещать зоны отдыха можно будет ежедневно с 9:00 по 20:00. Дежурства на каждом из пляжей будут нести три-четыре спасателя и один медик.

Также создана водолазная станция в составе 11 спасателей аттестованных на проведение водолазных работ. Выделены средства для закупки снаряжения и спасательной лодки, постоянной очистки и обследования дна пляжей.