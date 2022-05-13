Ростов-на-Дону, , 07:20 — REGNUM В Ростове-на-Дону задержан предполагаемый фальшивомонетчик из Ивановской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России.

Арест Иван Шилов © ИА REGNUM

По оперативным данным, злоумышленник с ноября 2021 года организовывал незаконные поставки и сбывал поддельные купюры в Ростовской области и других регионах России. Посылки с фальшивыми денежными знаками отправлялись с помощью курьерской компании. В одной из посылок было обнаружено 27 банкнот номиналом 5 тысяч рублей.

26-летний житель Ивановской области был ранее судим за хранение и сбыт наркотиков. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Подследственный заключён под стражу.