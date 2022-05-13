Красноярск, , 07:19 — REGNUM В Красноярске вынесен приговор обвиняемому в поджоге наркологической клиники. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 мая в объединённой пресс-службе судов Красноярского края.

Суд George Hodan

Красноярский краевой суд 11 мая огласил приговор мужчине 1959 года рождения, обвиняемому по п. п. «а, е, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство») и ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»).

Установлено, что в сентябре 2020 года мужчина находился на лечении в наркологической клинике в Красноярске. Из-за конфликта с другим пациентом он поджёг имущество клиники. При пожаре погибли четверо пациентов.

Уголовное дело рассматривал суд присяжных. Присяжные вынесли обвинительный вердикт. На основе этого вердикта краевой суд признал поджигателя виновным и приговорил его к 15 годам лишения свободы.

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