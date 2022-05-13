Оренбург, 13 мая, 2022, 07:17 — ИА Регнум. В Соль-Илецком городском округе Оренбургской области возобновили движение по понтонному мосту. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Mil.ru Понтонная переправа

Паводок в регионе спал. В реке Илек уровень воды снизился. 12 мая понтонный мост вновь установлен и с вечера открыт.

Напомним, ежегодно в период паводка во избежание повреждения понтонный мост в Соль-Илецке демонтируют. На время отсутствия моста организуют лодочную переправу.