Ростов-на-Дону, , 07:16 — REGNUM В Ростове-на-Дону перед судом предстанут шесть человек, в том числе и. о. директора управления ЖКХ Ленинского района. Их обвиняют во взяточничестве и посредничестве во взяточничестве. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР.

Материалы уголовного дела Sledcom.ru

Следователи полагают, что в 2019 году и. о. директора МКУ УЖКХ Ленинского района Ростова-на-Дону через посредников, двое из которых являлись её подчинёнными, получила взятки от трёх горожан. В обмен женщина передала в частные руки три муниципальных объекта недвижимости — две квартиры и дом. Общая сумма вознаграждений превысила 2 млн рублей.

Двое обвиняемых сознались в содеянном и заявили ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Материалы уголовного дела переданы в суд.