Лос-Анджелес, США, 13 мая 2022, 07:16 — REGNUM Кинокомпания Warner Bros. официально представила вторую часть фильма «Годзилла против Конга» и назвала имя главного актёра. Об этом 13 мая сообщает портал Comicbook.

Годзилла
Годзилла
Bandai Namco Entertainment America

Снимать сиквел фантастического боевика будет Адам Вингард, работавший над созданием первой картины. Главную роль в новой картине франшизы исполнит звезда фильма «Гость» и сериала «Легион» Дэн Стивенс. Ожидается, что в ближайшее время Warner Bros. назовёт имена остальных актёров, которые будут участвовать в проекте.

Напомним, премьера фильма «Годзилла против Конга» состоялась в США 31 марта 2021 года одновременно в кинотеатрах и потоковом сервисе HBO Max. При бюджете $155 млн картина собрала в домашнем кинопрокате около $100 млн, а в мире — более $459 млн.

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