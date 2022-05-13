Лос-Анджелес, США, , 07:16 — REGNUM Кинокомпания Warner Bros. официально представила вторую часть фильма «Годзилла против Конга» и назвала имя главного актёра. Об этом 13 мая сообщает портал Comicbook.

Годзилла Bandai Namco Entertainment America

Снимать сиквел фантастического боевика будет Адам Вингард, работавший над созданием первой картины. Главную роль в новой картине франшизы исполнит звезда фильма «Гость» и сериала «Легион» Дэн Стивенс. Ожидается, что в ближайшее время Warner Bros. назовёт имена остальных актёров, которые будут участвовать в проекте.

Напомним, премьера фильма «Годзилла против Конга» состоялась в США 31 марта 2021 года одновременно в кинотеатрах и потоковом сервисе HBO Max. При бюджете $155 млн картина собрала в домашнем кинопрокате около $100 млн, а в мире — более $459 млн.

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