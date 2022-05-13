Элиста, 13 мая, 2022, 07:14 — ИА Регнум. В Калмыкии объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России.

Александр Погожев ИА REGNUM Ветер в кронах деревьев

По информации Калмыцкого гидрометцентра, 13 мая порывы ветра в степной республике будут достигать 15-20 метров в секунду. Жителям Калмыкии настоятельно рекомендует соблюдать меры личной безопасности, воздержаться от выездов за город без крайней необходимости.

В случае экстренной ситуации следует звонить по номеру 112.