В Калмыкии усилится ветер
Элиста, 13 мая, 2022, 07:14 — ИА Регнум. В Калмыкии объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России.
Александр Погожев ИА REGNUM
Ветер в кронах деревьев
По информации Калмыцкого гидрометцентра, 13 мая порывы ветра в степной республике будут достигать 15-20 метров в секунду. Жителям Калмыкии настоятельно рекомендует соблюдать меры личной безопасности, воздержаться от выездов за город без крайней необходимости.
В случае экстренной ситуации следует звонить по номеру 112.