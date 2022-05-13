Куала-Лумпур, 13 мая, 2022, 07:14 — ИА Регнум. В Малайзии за прошедшие сутки скончались четыре пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По ее данным, общее число жертв осложнений COVID-19 на малайзийской территории выросло до 35 602 человек. Также за минувшие сутки в стране выявили 3410 случаев заражения коронавирусом нового типа. Пятеро зараженных прибыли в королевство из-за границы, остальные заразились непосредственно на территории страны. Всего с начала пандемии в Малайзии подтвердили 4 470 471 случай заражения коронавирусом нового типа.

В настоящее время на малайзийской территории числится 26 826 активных случаев заболевания COVID-19. При этом 51 пациент находится в отделениях реанимации, из них 34 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Отмечается, что к 13 мая в Малайзии уже 49,2% жителей повторно вакцинировались против коронавирусной инфекции.