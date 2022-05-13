Вашингтон, , 07:08 — REGNUM Просьбу одобрить продажу оборудования для модернизации принадлежащих Турции истребителей F-16 направила Конгрессу США администрация президента США Джозефа Байдена. Об этом 12 мая сообщило агентство Bloomberg.

F-16 U.S. Air Force

Уточняется, что в направленных законодателям Конгресса США отчётах содержится предложение о продаже турецкой стороне ракет «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM и AIM-9 Sidewinder, а также оборудования и программного обеспечения для истребителей F-16, уже стоящих на вооружении армии Турции. Сумма сделки превышает $400 млн.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Турция направила властям США запрос на приобретение ракет и оборудования для установки на истребители F-16, стоящие на вооружении турецких сил. Кроме того, поясняется, что в случае одобрения сделка может помочь Турции купить 40 новых F-16. Ранее Вашингтон отказал Анкаре в продаже этих истребителей из-за приобретения турецкой стороной российских зенитных комплексов С-400.

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