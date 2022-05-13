Москва, 13 мая, 2022, 07:07 — ИА Регнум. Афганское посольство в России начало оперативно выдавать визы ежедневно, заявил временный поверенный в делах Афганистана Джамал Насир Гарвал.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Афганистан

«Нам наладили все системы, всёё отлично работает», — приводит его слова РИА Новости.

Дипломат добавил, что посольство в настоящее время работает в штатном режиме. По его словам, в диппредставительство ежедневно обращаются по 40-50 человек. Гарвал подчеркнул, что все обратившиеся в посольство граждане России уже смогли получить визы на въезд на афганскую территорию.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил о стабилизации обстановки в Афганистане. По его словам, новые афганские власти приложили усилия для того, чтобы вернуть страну к мирной жизни.