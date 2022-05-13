Екатеринбург, 13 мая, 2022, 07:19 — ИА Регнум. В Екатеринбурге задержали подозреваемого в хищении 500 тысяч рублей у пенсионерки. Мошенники использовали схему «Родственник попал в ДТП», сообщили журналистам в ГУ МВД по городу.

Maxpixel.freegreatpicture.com Телефонный мошенник

В апреле 2022 года пожилая женщина стала жертвой мошенников. Она отдала злоумышленникам 500 тысяч рублей ради освобождения дочери от уголовной ответственности из-за совершения ДТП. Однако позже оказалось, что родственница в аварию не попадала, а свердловчанка попалась на уловки мошенников.

Подозреваемым в хищении оказался 21-летний молодой человек. Свердловчанин пояснил правоохранителям, что поучаствовать в такой схеме ему предложили через соцсети некие «работодатели». Им молодой человек якобы перечислял основную часть похищенного. В отношении мужчины расследуется уголовное дело.