Иркутск, 13 мая, 2022, 07:04 — ИА Регнум. В Приангарье по состоянию на 7:00 местного времени на 13 мая действуют 15 пожаров в 7 районах, сообщает телеграм-канал ГУ МЧС РФ по Иркутской области.

73.mchs.gov.ru Природный пожар

Известно, что четыре очага находятся в Тайшетском, три — в Нижнеилимском, по два — в Братском, Зиминском, Нижнеудинском, по одному - в Усольском, Усть-Илимском районах. Их общая площадь составляет 2075,2 га, семь из них локализованы на площади 1997,7 га.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области с начала мая 2022 года из-за неосторожного обращения с огнём случилось уже 429 пожаров. Накануне, 12 мая, для мониторинга, обслуживания и тушения лесных пожаров в минувшие сутки применялось 16 воздушных судов.

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13–15 мая прогнозируются местами по области высокий и чрезвычайный классы пожароопасности лесов в Киренском, Усть-Кутском, Нижнеилимском, Братском, Чунском, Казачинско-Ленском, Качугском, Жигаловском, Тайшетском, Нижнеудинском, Зиминском, Заларинском, Балаганском, Усть-Удинском, Аларском, Боханском, Черемховском, Иркутском, Эхирит-Булагатском, Осинском, Ольхонском, Бодайбинском, Тулунском, Ангарском районах.

В связи с чем ограничено пребывание в лесах граждан и въезд в них транспортных средств в целях обеспечения пожарной безопасности. Для пресечения противоправных действий работают межведомственные патрульные группы, выставлены мобильные посты.

Читайте также: Авиация помогает тушить пожары в Приангарье