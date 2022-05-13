Нижняя Салда, Свердловская область, 13 мая, 2022, 07:17 — ИА Регнум. В Нижней Салде Свердловской области по требованию прокуратуры города проведён перерасчёт платы за отопление в 1,8 млн рублей. Местные жители фактически платили за несуществующие коммунальные услуги, сообщили журналистам в ведомстве.

Отопление

В ходе проверки выяснилось, что управляющая компания не предоставляла жителям многоквартирных домов коммунальные услуги по отоплению. При этом квитанции на их оплату продолжали приходить горожанам.

Суд удовлетворил иск прокуратуры Нижней Салды о признании действий компании незаконными. Местным жителям произвели перерасчёт платы за отопление в 1,8 млн рублей.