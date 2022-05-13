Оренбург, 13 мая, 2022, 07:02 — ИА Регнум. В Оренбурге временно закроют железнодорожный переезд на улице Театральной. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

City-yaroslavl.ru Ремонт дороги

Ограничительная мера связана с проведением ремонтных работ. Участок будет вне доступа для движения транспорта с 10:00 по местному времени (08:00 мск) 17 мая до 17:00 18 мая.

Движение автомобильного транспорта может осуществляться через путепровод по Загородному шоссе. Для информирования водителей на переезде установят предупреждающие объявления и дорожные знаки.