Мадрид, , 07:01 — REGNUM Представители партии Unidas Podemos, а также депутаты от выступающих за независимость партий, таких как «Левые республиканцы Каталонии», зарегистрировали в испанском Конгрессе новую петицию о создании комиссии по расследованию шпионажа. Об этом пишет агентство EFE.

Испания Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В новой петиции политики требуют сосредоточиться на уточнении существования «параполицейской сети» в Испании и вскользь упоминают дело Pegasus.

В конце апреля, вскоре после того, как появилась информация о политическом шпионаже за десятками политиков, выступающих за независимость, с помощью системы Pegasus, Unidas Podemos вместе с региональными партиями уже пытались зарегистрировать петицию о создании комиссии по расследованию этого конкретного случая.