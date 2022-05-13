Екатеринбург, 13 мая, 2022, 07:04 — ИА Регнум. В Екатеринбурге экс-сотрудника ДПС осудили за взяточничество. Мужчина незаконно получил 25 тысяч рублей от пьяного водителя, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Kaluga.sledcom.ru Взятка

Инцидент произошёл в августе 2021 года. Бывший сотрудник ДПС остановил машину, за рулём которой находился мужчина с признаками алкогольного опьянения. Желая избежать ответственности, он предложил автоинспектору взятку в 25 тысяч рублей. Полицейский, получив денежные средства, отпустил водителя.

Возбуждено уголовное дело по статье «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег». Мужчину уволили из органов внутренних дел из-за утраты доверия. Бывшего госавтоинспектора также оштрафовали на 500 тысяч рублей и взыскали взятку в размере 25 тысяч рублей в пользу государства. Кроме того, мужчина не сможет работать в полиции три года.