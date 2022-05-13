Петропавловск-Камчатский, 13 мая, 2022, 07:00 — ИА Регнум. В акватории Авачинской бухты в Петропавловске-Камчатском произошёл разлив нефтепродуктов, на месте техногенной аварии работают спасатели. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Saratovnews.ru Разлив нефтепродуктов

По свидетельству очевидцев, пятно нефтесодержащих продуктов растянулось в акватории Авачинской бухты от района Мехзавода до Никольской сопки.

пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю «В район происшествия убыл личный состав отряда по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД».

Прибывшие на место спасатели обнаружили в бухте нефтяное пятно в виде ленты шириной 15 сантиметров и длиной 500 метров. В настоящее время место загрязнения обрабатывается биосорбентом.

Как сообщало ИА REGNUM, 35 человек и 15 единиц техники задействовали для ликвидации последствий разлива нефтесодержащей жидкости около населённого пункта Кшанны Аургазинского района Башкирии.